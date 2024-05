Riaperto dopo i lavori il sottopasso. Di nuovo collegate l’Adriatica e via Regina Elena

È stato finalmente riaperto il sottopasso che collega la statale Adriatica e via Regina Elena. I lavori erano cominciati a fine aprile e, come da programma, in una decina di giorni sono terminati. La ditta ha finito l’impermeabilizzazione e, a breve, sarà effettuata la tinteggiatura delle pareti. Il sottopasso era stato chiuso per diverso tempo a causa delle infiltrazioni di acqua, che avevano provocato distacchi di intonaco. Una situazione che aveva creato malcontento tra residenti e commercianti della zona, che sono soliti usare spesso quel sottopasso, veramente frequentato poi nei mesi estivi. Dopo una mobilitazione con tanto di raccolta di firme, l’amministrazione comunale aveva fatto un sopralluogo con il personale tecnico delle Ferrovie. Dall’incontro era emersa la necessità di ulteriori verifiche sulla stabilità della struttura. Due settimane dopo, non avendo ricevuto riscontri, gli uffici hanno sollecitato alle Ferrovie la risposta per stabilire come intervenire. Lo scorso 16 aprile, a seguito di ulteriori controlli del proprio personale tecnico, le Ferrovie hanno comunicato che l’opera risultava efficiente quanto alla sicurezza a livello ferroviario. A quel punto gli uffici hanno definito il piano d’intervento per la manutenzione ordinaria e la pulizia del sottopasso e i lavori sono partiti. Le Ferrovie, invece, in seguito ad ulteriori accertamenti, programmeranno un intervento di impermeabilizzazione esterna del sottopasso.

Chiara Marinelli