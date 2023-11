Riaperto il centro giovanile

Urbisaglia ha il suo nuovo "Epic’entro", un centro giovanile in un locale completamente rinnovato e fatto su misura per ragazzi e ragazze del paese e dei Comuni limitrofi, arredato con biliardini, play station, tavolo da ping pong, freccette, chitarre, tanti giochi da tavolo e divani. Insomma, un luogo di aggregazione dove svagarsi e socializzare. Si trova nel cuore del paese, all’ingresso del centro storico, in prossimità di Porta Vittoria, in piazza Salvia, proprio di fronte all’ex "Epicentro". In pochi mesi i lavori hanno ridato vita ad un locale ormai in disuso da anni, grazie a fondi comunali e a un prezioso contributo della Fondazione Carima, oltre al tempo dedicato da privati e alle donazioni di cittadini.

Da poco c’è stato il taglio del nastro alla presenza delle autorità, mentre il venerdì precedente si è svolta l’apertura in anteprima per i giovani, accorsi numerosi ed entusiasti. "Un centro fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che ha appoggiato l’idea nata da una coppia di giovani cittadini – afferma il consigliere comunale Michele Carbonari – desiderosi di rendere fruibile alla collettività uno spazio simile a quello che era il vecchio "Epicentro", punto di riferimento per ragazzi e ragazze ma divenuto inagibile a causa del terremoto 2016. Fondamentale il contributo dei proprietari del locale, che ne hanno concesso l’utilizzo gratuito, e dell’associazione "Socialmente", gestore della biblioteca comunale e ora anche del centro giovanile". Aperture e attività sono costantemente pubblicate sul canale social "epicentro_urbisaglia".