Riaperto ’Il Municipio’ con il servizio del doposcuola dalle 14.30 alle 18.30

Ha riaperto il centro di aggregazione Il Municipio, a Castelraimondo, un servizio doposcuola. L’orario in cui si svolgeranno attività di aiuto compiti, ludiche e laboratori è dalle 14.30 alle 18.30; saranno attivi anche i trasporti per l’andata e per il ritorno con orario 14-14.30, 16-16.30 e 18.30-19. Per informazioni e iscrizioni 0737.85338 o rivolgersi alla sede del centro in piazzale Santa Rita. Il centro nasce come supporto alla famiglia e aggregazione per bambini.