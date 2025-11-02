Riaperto il PalaChierici. Una festa per lo sport

Grande festa ieri mattina per la riapertura del palazzetto dello sport "Giulio Chierici" di Tolentino, chiuso da maggio per lavori di riqualificazione, adeguamento ed efficientamento energetico. Un’opera da 900mila euro, di cui 700mila dal bando Sport e periferie e il resto di fondi comunali. Oltre alla realizzazione del cappotto esterno, sono stati sostituiti gli infissi e la copertura, che aveva diversi problemi di infiltrazione; sono stati installati un impianto di domotica e un impianto fotovoltaico, e sono state inserite lampade a led. Restyling anche per il parquet del campo di gioco. Inoltre gli operai comunali e l’ufficio manutenzione hanno effettuato lavori di sistemazione dell’area verde e dell’impianto di illuminazione esterno con la verniciatura delle balaustre.

La cerimonia è stata aperta dallo scoprimento della nuova targa di intitolazione a Chierici, alla presenza della moglie Elisabetta Foresi. Poi è stato eseguito l’inno nazionale da parte di Elisa Calvani, con il saluto del sindaco Mauro Sclavi e della vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo. Sono intervenuti il presidente del Coni Marche Fabio Luna con la delegata provinciale Letizia Genovese, la consigliera regionale Silvia Luconi; l’ingegnere Katiuscia Faraoni, responsabile dell’ufficio lavori pubblici del Comune, ha illustrato i lavori. Oltre alle autorità erano presenti i rappresentanti della ditta esecutrice Due Punto Tre di Teramo, il progettista Angelo Maruzulli e il geometra Stefano Staffolani.

"Appena riaperto, il palazzetto si è riempito di famiglie e ragazzi" ha esordito il sindaco. "È un punto di aggregazione, uno spazio vitale per la società – ha aggiunto la vicesindaco –. Uno spazio che torna a vivere per accogliere intere generazioni di tolentinati e non solo. Si tratta di un’opera pubblica iniziata e terminata nei tempi previsti. Con la Festa dello sport celebriamo i successi di squadre e atleti". "Ogni volta che entrate qui, ne uscite arricchiti – ha affermato Luna rivolgendosi ai giovani –, vincendo la medaglia di valori che vi accompagneranno per tutta la vita. Portate sempre rispetto a chi vi insegna lo sport". Prima uscita ufficiale per la neo consigliera regionale Luconi, che ha sottolineato l’importanza delle associazioni sportive e dello sport. Il palazzetto sarà gestito fino al 31 luglio 2027 dall’asd Basket Tolentino.

Lucia Gentili