Riaperto il secondo ponte sul Vallato, Catena: "Ora serve l’impegno del Consorzio di Bonifica"

Sono terminati i lavori ed è stato riaperto al transito veicolare nel secondo ponte sul Vallato, a Montecassiano (costo dell’opera circa 150mila euro). E il primo cittadino lancia un appello al Consorzio di Bonifica. "Il rifacimento dei ponti sul Vallato – sottolinea il sindaco Leonardo Catena – è un’opera strategica non solo per le Piane di Potenza ma per tutto il territorio comunale. Si tratta di interventi che vanno inseriti nel contesto più ampio della mitigazione del rischio idrogeologico. Penso che nessuno si aspettasse di vedere realizzate queste opere dal costo di 515mila euro complessivi, tre nuovi ponti, dopo decenni di noncuranza. Non solo i residenti di Piane Potenza apprezzeranno questo sforzo da parte dell’amministrazione. Tuttavia, per apprezzarlo a pieno, serve completare il lavoro con un impegno concreto da parte del Consorzio di Bonifica delle Marche, il quale ha la responsabilità della manutenzione, affinché metta in programma gli interventi di ripristino dell’alveo, liberandolo dai detriti e dal fango depositati dopo le frequenti piogge, per ripristinare l’ampiezza che il fosso deve avere. Il Comune ha fatto la sua parte, ora siamo fiduciosi che anche il Consorzio si impegnerà per non vanificare questo sforzo". Inizieranno in questi giorni anche i lavori sul terzo e ultimo ponte sul Vallato, in prossimità del Mulino Serpilli.