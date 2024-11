Riaperto l’impianto sportivo: "Uno spazio accessibile a tutti"

È stato riconsegnato alla città, e in particolare alle associazioni sportive, l’impianto al coperto Francesco Ciommei in zona Sticchi a Tolentino. Ieri pomeriggio, alla presenza delle autorità, di bambini e ragazzi, è stata inaugurata la struttura. Un’opera di 180mila euro, di cui 100mila finanziati grazie a un bando vinto della Regione, e la restante somma coperta con fondi comunali. L’impresa che ha realizzato la copertura è stata Prima srl, mentre la nuova pavimentazione in legno, per le diverse attività sportive che saranno svolte, è targata Gamma Trading. Progetto e direzione dei lavori a cura dell’ingegnere Stefano Donati, con il supporto dell’ufficio lavori pubblici del Comune. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Mauro Sclavi e alla vicesindaca Alessia Pupo, c’erano l’assessore regionale allo sport Chiara Biondi, il presidente regionale del Coni Fabio Luna con il delegato provinciale Fabio Romagnoli, la delegata per la provincia del comitato paraolimpico Luisa Pocognoli e il vicepresidente del comitato regionale della Lega nazionale dilettanti Marco Capretti. Dopo la benedizione di don Marco Petracci e l’inno cantato da Elisa Calvani, sono seguite alcune dimostrazioni delle scuole dei settori giovanili di calcio, calcio a 5, basket e pallavolo.

"Questa tensostruttura, utilizzata non solo da tanti ragazzi e ragazze delle associazioni, ma anche dalle scuole, necessitava di lavori non più rinviabili. Consideriamo doveroso provvedere alla riqualificazione degli impianti sportivi che sono luogo di benessere, aggregazione sociale e inclusione" ha detto la vicesindaca. "Un segno di vicinanza al territorio, fatto per il futuro dei ragazzi" ha aggiunto il sindaco. "Tolentino dimostra una grande lungimiranza – ha affermato l’assessore Biondi –, lo sport sta a cuore a questa città, che ha tanto da raccontare. Le sue associazioni sportive sono motivo di vanto". "Un impianto aperto a tutti e accessibile a tutti" ha affermato il presidente del Coni Luna. Sono state infatti abbattute le barriere architettoniche all’interno della tensostruttura e nel parcheggio. Non solo. Ieri è stato anche consegnato alle associazioni sportive un pullmino da nove posti per le trasferte degli atleti con disabilità, finanziato con fondo statale e un contributo comunale. "L’amministrazione continua nella sua azione volta a incentivare la pratica sportiva e favorire uno sport inclusivo e senza barriere" ha concluso Pupo.

Lucia Gentili