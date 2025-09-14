Riaperto l’Itts Divini: "Diamo un orizzonte di speranza e crescita"

Dopo nove anni, un altro tassello della ricostruzione torna al proprio posto. Il nuovo istituto tecnico industriale Divini, inaugurato ieri mattina a San Severino, torna finalmente alla comunità non solo cittadina. È stato uno dai cantieri più grandi e significativi del post sisma, nonché fra i più complicati. La sua storia sembrava dover finire nel peggiore dei modi, tra rinvenimenti e scavi archeologici, contenziosi e stop burocratici risolti dalla struttura commissariale.

L’edificio, di cinque piani, è concepito con criteri antisismici di ultima generazione e progettato secondo lo standard NZEB – Nearly Zero Energy Building. Il suo costo complessivo è stato di circa 15 milioni di euro. Alla cerimonia di ieri mattina, partecipatissima anche dalla comunità settempedana, hanno preso parte il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il sindaco Rosa Piermattei e la sottosegretaria del ministero dell’istruzione, Paola Frassinetti.

"Sembrava tutto perduto – ha affermato Castelli –. Nel 2023 una marcia di protesta gridava a quello che rischiava di diventare uno dei più grandi casi di incompiuta. Ero commissario da qualche mese e decisi di prendere il toro per le corna. Dalle norme ai cantieri, grazie a un lavoro di squadra, siamo arrivati a questa giornata meravigliosa. Abbiamo dimostrato che nulla è perduto se c’è volontà di collaborazione, che si può riaffidare ai più giovani la certezza che le istituzioni sono una cosa seria. Dico sempre che i funzionari pubblici si dividono in due categorie: chi firma e chi ferma. Abbiamo fatto in modo che quelli che firmano avessero la meglio su coloro che, anche involontariamente, stavano fermando questa opera. Ora dobbiamo mantenere lo stesso impegno su tutti i cantieri ancora aperti".

La sottosegretaria Frassinetti ha ricordato l’impegno del governo per le aree interne, "garantendo risorse fino al 2029 per docenti, personale Ata e dirigenti nelle aree colpite dal sisma, così da assicurare continuità didattica e stabilità. La ricostruzione passa anche dall’istruzione: dare ai nostri ragazzi la certezza di una formazione di qualità significa dare loro un orizzonte di speranza e di crescita, perché dove c’è una scuola c’è vita. Abbiamo anche realizzato una norma per derogare nel numero di studenti perché dove una scuola chiude, è la comunità che ne risente".

Il nuovo Itts Divini è un edificio di cinque piani, circa 1.300 metri quadrati per livello, ospita 32 aule e 21 laboratori. Il complesso comprende anche la palestra, già restituita alla comunità nel dicembre scorso. La struttura portante è in cemento armato con solai in laterocemento, progettata in classe d’uso IV per garantire la massima resistenza agli eventi sismici. L’intero edificio poggia su un sistema di isolatori sismici che consentono movimenti orizzontali fino a 40 centimetri; al piano terra è visibile il cordolo libero, simbolo della capacità dell’opera di dissipare l’energia delle scosse. Dal punto di vista energetico, è dotato di impianti ad alta efficienza, illuminazione Led, pannelli fotovoltaici, ventilazione meccanica controllata e sistemi di regolazione automatica della temperatura, con prestazioni coerenti con lo standard NZEB.

I primi studenti inizieranno a prenderne possesso da domani, e via tutti gli spazi saranno completati.

Gaia Gennaretti