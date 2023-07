Riapertura del Museo della memoria, un ragazzo, l'arte e il ricordo di Renzo Contratti Ventura

Un ragazzo, la passione per l’arte e il ricordo del pittore e illustratore di Colmurano Lorenzo, detto Renzo, Contratti Ventura: sono stati questi gli ingredienti della manifestazione organizzata dal Comune per la riapertura del Museo della memoria, che raccoglie le opere di Ventura, e che era stato chiuso per il sisma. Il sindaco Mirko Mari, l’assessore Lara Migliorelli e David Miliozzi hanno accompagnato i visitatori a scoprire il museo. Miliozzi è stato anche promotore del libro di racconti della associazione Picus dal titolo "Le Marche e i suoi Borghi". Tra i vari racconti, quello dell’avvocato Alessandro Marcolini, che lo ha letto in occasione della cerimonia, accompagnato dalle note del chitarrista Umberto Speranza Perticarini.