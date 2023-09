Riapertura del Ponte di Belforte, Maggiore Sicurezza e Accessibilità

È stato riaperto ieri mattina, al termine dei lavori di messa in sicurezza e allargamento, il ponte lungo la provinciale 180 a Belforte, in località Borgo Santa Maria. Presenti al taglio del nastro il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il sindaco Alessio Vita, i rappresentanti della ditta Euroscavi di Vitali Roberto & C. di Castelraimondo, che ha effettuato i lavori, e i carabinieri della stazione locale. Un’opera da 450mila euro.

"L’intervento, iniziato a metà giugno, è stato concluso in tempi celeri – ha detto il primo cittadino –. Garantisce una maggiore protezione e accessibilità dei pedoni, il passaggio di carrozzine per persone diversamente abili e di passeggini per bambini. Con questo lavoro è stato messo in sicurezza il principale percorso pedonale che attraversa il Comune, da Borgo San Giovanni (per l’intervento sull’altro ponte nel 2022) alla zona industriale verso Tolentino. Due lavori del genere in un unico mandato non sono cosa da poco visto che le criticità andavano avanti da oltre quarant’anni. Ora attendiamo la riapertura della Camilluccia, dove i lavori procedono speditamente". "Ringrazio il personale dell’ufficio tecnico e viabilità della Provincia che ha diretto i lavori e la ditta che ha portato a termine quanto previsto secondo i tempi contrattuali – ha detto Parcaroli –. Ci sono stati disagi per i cittadini dovuti alla chiusura del ponte, che si trova nel centro abitato: ce ne scusiamo, ma l’intervento era importante per garantire idoneità e sicurezza alla viabilità e permettere un comodo attraversamento pedonale". Nei prossimi giorni verrà realizzata la segnaletica orizzontale.

l. g.