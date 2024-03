Riapertura vicina per due musei

Tra i tanti cantieri che si avviano a conclusione a Recanati c’è anche quello che interessa il Museo della Musica e il Museo Gigli, entrambi all’interno dello storico Teatro Persiani. Grazie al finanziamento ottenuto dal Pnrr di 550 mila euro si è provveduto ad abbattere la parete, che divide il Museo Gigli da quello della Musica (MUM), il cui ingresso è ubicato a fianco del Teatro Persiani, e da lì sarà possibile salire alle stanze dedicate alla vita e alla carriera del tenore recanatese Beniamino Gigli. L’intervento prevede l’abbattimento non solo delle barriere fisiche, ma anche quelle sensoriali e cognitive, per le quali nei mesi scorsi è stato stretto un accordo di collaborazione con il Museo Omero di Ancona, con l’istallazione di strumentazioni specifica e la realizzazione di percorsi multimediali.

Mancano solo gli ultimi ritocchi prima della riapertura della struttura museale dedicata a Gigli. In queste ore il dirigente dell’Ufficio Tecnico ha incaricato la società Consass Servizi di Macerata dell’aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione dello stabile per un costo di poco meno di 2.000 euro. Inoltre, si è proceduto alla sistemazione delle didascalie con testi tradotti anche in inglese e dei video in uso al museo: la ditta Tecum di Corridonia si occuperà della composizione grafica e stampa digitale mentre il professor Roderick Fraser di Jesi tradurrà nella lingua delle Regina Elisabetta circa 50 didascalie, poste sugli oggetti e costumi di scena del tenore, una decina di testi di sala con titolo e 5 testi per i video. Sarà la Intermusic di Misano Adriatico ad occuparsi della recitazione vocale dei testi sia per video che in audio con la partecipazione di un’attrice di lingua italiana, il montaggio per l’inserimento di musica fornita dall’ente e il lavoro di post produzione generale coordinato con la parte video

Antonio Tubaldi