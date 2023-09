Riapre dopo anni la scuola San Vito a Recanati: cerimonia ufficiale

Cerimonia ufficiale, con tanto di taglio del nastro, ieri pomeriggio per l’apertura, dopo tre anni di lavori, della ristrutturata scuola San Vito nella centralissima via Roma, che ospita alcune classi delle medie, elementari e una scuola materna. Prima del suono questa mattina della campanella d’inizio delle lezioni, il sindaco Antonio Bravi, insieme ai tecnici che hanno seguito i lavori, ha spiegato come è avvenuta la lunga fase di recupero dell’intero stabile, vincolato dalla Sovrintendenza, non solo dal punto di vista strutturale ma anche di efficientamento energetico e consolidamento antisismico. "Fa sempre piacere costruire qualcosa che sia per i più giovani – ha detto il primo cittadino –. Quando poi si tratta di una scuola o di un palazzetto dello sport significa che ci stiamo rivolgendo ai giovani ovvero la nostra risorsa principale". Presente anche il vescovo Nazareno Marconi che ha ricordato che nel 1965, quando frequentava la seconda elementare, scrisse una lettera al sindaco del piccolo paesino dove abitava dicendo che lui e i suoi compagni stavano male a scuola perché era piena di muffa in quanto ricavata da antiche carceri. "Il sindaco – racconta il vescovo –una donna, Flora Volpini, portò questa lettera a Roma e ci regalarono una scuola prefabbricata. Ciò significa che la scuola, quindi, vi insegni ad impegnarvi e a sognare in grande, senza troppi peli sulla lingua quando si combatte per qualcosa di buono".