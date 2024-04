Riapre dopo la riqualificazione il giardino pubblico: "Giuseppe Coletti"

Sabato 4 maggio, alle 16, sarà riaperto il giardino pubblico "Giuseppe Coletti". Una notizia molto attesa a San Severino, resa nota ieri sera dal sindaco Rosa Piermattei in apertura della seduta del Consiglio comunale. In questi mesi l’Amministrazione comunale settempedana ha lavorato al recupero dell’area grazie a un profondo intervento finanziato con il Piano complementare al Pnrr nei territori colpiti dal sisma, tramite la linea riguardante i progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città. Le opere hanno riguardato la piantumazione di nuove essenze arboree e siepi, la sistemazione delle aree a verde e delle bordure, la sistemazione dei viottoli interni e delle fontane, nonché quella degli arredi per favorire la socialità e la valorizzazione turistica.

Inoltre sono state rifatte l’area giochi e le aree sportive attrezzate per bambini. Nuovi anche l’impianto di irrigazione, l’illuminazione e le tabelle informative interne al parco. Come noto, il giardino "Giuseppe Coletti" è una testimonianza storica di non trascurabile importanza per l’originalità e la complessità dal punto di vista progettuale del suo impianto. Fra i suoi "tesori" all’interno del patrimonio arboreo troviamo un monumentale Cedrus libani con una circonferenza di quasi 5 metri e un’età stimabile di oltre 150 anni. Il recupero del giardino è stato affidato a Luigina Giordani, agronoma e paesaggista. Il progetto di riqualificazione intende riportare il giardino a una leggibilità del suo disegno che ricalca, di fatto, anche la sua impostazione storica.