Riapre il cinema cittadino. Ma niente film della Cortellesi

Doccia fredda per gli appassionati di cinema che aspettavano con impazienza che la nuova Sala Gigli – che solo da qualche settimana è riuscita a riprendere la sua attività grazie all’impegno del Comune e del Circolo del cinema cittadino – programmasse la visione del film di Paola Cortellesi "C’è ancora domani" che sta sbancando i botteghini di tutta Italia. La gestione del cinema, infatti, dopo aver comunicato, nei giorni scorsi, anche con trailer specifici che sarebbe stato possibile assistere alla proiezione del film nelle prime settimane di dicembre, è stata costretta purtroppo a dare forfait "a causa delle ulteriori condizioni poste e delle onerose condizioni richieste dalla casa distributrice", così come si legge nel post pubblicato sul sito della Sala Gigli. Molto probabilmente il gran successo del film e la sua programmazione per più settimane in moltissime sale cinematografiche hanno fatto lievitare i costi dell’affitto della pellicola, un onere troppo gravoso per una gestione che è appena partita e che si è data un anno di tempo per sperimentare il gradimento della nuova attività culturale. Peccato perché, fa presente la stessa gestione della sala cinematografica nel suo post, "gli istituti di istruzione secondaria di Recanati avrebbero gradito partire dalla visione di questa pellicola per educare i giovani al rispetto e all’effettività eliminando pregiudizi, tradizioni e pratiche basate sull’idea dell’inferiorità della donna".