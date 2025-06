Riapre il giardino di Villa Buonaccorsi

Lo splendido giardino all’italiana di Villa Buonaccorsi verrà riaperto alle visite guidate per sette date, tra giugno e settembre. Infatti pochi giorni fa è stato firmato un accordo di valorizzazione per il complesso settecentesco di Potenza Picena, comprato all’asta dal Ministero alla cultura nel 2022. La stipula è avvenuta tra l’architetto Giovanni Issini per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il sindaco Noemi Tartabini e Luigi Gallo, direttore del Palazzo Ducale di Urbino-Direzione regionale musei nazionali Marche. Ogni visita sarà gratuita, ma con l’obbligo di prenotazione. A turno potranno entrare massimo 30 persone, che verranno accompagnate tra i viali esterni e il giardino. Ecco le date: 21 e 28 giugno, 5 e 19 luglio, 2 e 23 agosto, 6 settembre. In ogni giornata, saranno previsti quattro turni per le visite: 15.30-16.30, 16.30-17.30, 17.30-18.30 e 18.30-19.30. "Il programma di aperture estive, pensato e realizzato da Ministero, Comune e Direzione musei Marche - afferma il soprintendente Issini -, è un passo significativo verso una visione condivisa del futuro di questo straordinario luogo. Il Ministero ha già stanziato circa 10 milioni per una prima fase di interventi di restauro. La strategia condivisa prevede un costante aumento di accessibilità e fruibilità del complesso da parte del pubblico, in armonia con i lavori che avranno inizio nei prossimi mesi, per rendere la comunità partecipe del processo di rinascita". "Salutiamo con piacere le aperture straordinarie di Villa Buonaccorsi – ha aggiunto il direttore Gallo –, per la quale stiamo dedicando molta attenzione con l’auspicio di poterlo restituire al più presto alla pubblica fruizione". "Un’iniziativa importantissima per l’attivismo della nostra comunità nei confronti di questo complesso – il commento del sindaco Tartabini –. Saranno infatti le due Pro loco cittadine ad aprire le porte dei giardini e a guidare i visitatori al loro interno. Come amministrazione abbiamo fortemente voluto questo calendario di aperture straordinarie che riconsegna la villa alla sua gente, attraverso l’opera dell’associazionismo. La strada da percorrere è ancora lunga, ma la forte sinergia tra tutte le istituzioni ci consente di aggiungere tasselli importanti al recupero di questo inestimabile patrimonio". Per info: Pro loco Potenza Picena (3714109670 – 0733671758) e Pro loco Porto Potenza (3393774669 – 0733687927).