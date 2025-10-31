Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaRiapre il palasport Chierici. Una festa per atleti e squadre
31 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Riapre il palasport Chierici. Una festa per atleti e squadre

Riapre il palasport Chierici. Una festa per atleti e squadre

Tolentino, la struttura chiusa per otto mesi per un intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Tolentino, la struttura chiusa per otto mesi per un intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Tolentino, la struttura chiusa per otto mesi per un intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Dopo otto mesi di chiusura per i lavori di riqualificazione, adeguamento ed efficientamento energetico, il palazzetto dello sport Giulio Chierici di Tolentino domani alle 10 riapre le porte. E lo fa con la cerimonia di premiazione degli atleti e delle squadre per i risultati raggiunti nella stagione sportiva 2024/25.

"Uno spazio che torna a vivere – sottolineano il sindaco Mauro Sclavi e la vicesindaco Alessia Pupo, assessore allo sport –, pronto a continuare nella sua funzione sportiva, sociale ed educativa soprattutto per le nuove generazioni. Un restyling, fortemente voluto dalla nostra amministrazione sin dal suo insediamento, per valorizzare e rendere più moderna questa importante struttura sportiva e un ulteriore e importante passo per la riqualificazione e il recupero degli impianti cittadini. Ringraziamo la struttura comunale, i tecnici e la ditta che hanno lavorato incessantemente per concludere nel più breve tempo possibile i lavori".

Oltre all’installazione di un impianto fotovoltaico per l’efficientamento energetico, è stato sistemato e riqualificato anche il parquet del campo di gioco. Inoltre gli operai comunali e l’ufficio manutenzione hanno effettuato lavori di sistemazione dell’area verde e dell’impianto di illuminazione esterno e la verniciatura delle balaustre.

L’intervento di riqualificazione prevede l’investimento complessivo di 900mila euro, finanziati in parte tramite il bando Sport e periferie e in parte con fondi comunali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata