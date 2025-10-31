Riapre il palasport Chierici. Una festa per atleti e squadre

Dopo otto mesi di chiusura per i lavori di riqualificazione, adeguamento ed efficientamento energetico, il palazzetto dello sport Giulio Chierici di Tolentino domani alle 10 riapre le porte. E lo fa con la cerimonia di premiazione degli atleti e delle squadre per i risultati raggiunti nella stagione sportiva 2024/25.

"Uno spazio che torna a vivere – sottolineano il sindaco Mauro Sclavi e la vicesindaco Alessia Pupo, assessore allo sport –, pronto a continuare nella sua funzione sportiva, sociale ed educativa soprattutto per le nuove generazioni. Un restyling, fortemente voluto dalla nostra amministrazione sin dal suo insediamento, per valorizzare e rendere più moderna questa importante struttura sportiva e un ulteriore e importante passo per la riqualificazione e il recupero degli impianti cittadini. Ringraziamo la struttura comunale, i tecnici e la ditta che hanno lavorato incessantemente per concludere nel più breve tempo possibile i lavori".

Oltre all’installazione di un impianto fotovoltaico per l’efficientamento energetico, è stato sistemato e riqualificato anche il parquet del campo di gioco. Inoltre gli operai comunali e l’ufficio manutenzione hanno effettuato lavori di sistemazione dell’area verde e dell’impianto di illuminazione esterno e la verniciatura delle balaustre.

L’intervento di riqualificazione prevede l’investimento complessivo di 900mila euro, finanziati in parte tramite il bando Sport e periferie e in parte con fondi comunali.