Riapre la chiesa di San Filippo

Sarà riaperta al culto domenica a Cingoli la chiesa di San Filippo Neri. In programma, operative le due unità pastorali, alle 17 il taglio del nastro, a seguire gli interventi delle autorità, la presentazione dei lavori di restauro effettuati dal 2022 dopo la chiusura della struttura imposta dal terremoto, quindi alle 19 la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi. Situata nel centro storico di cui fu la chiesa principale, sorta sui resti della Pieve di Santa Maria in cui nel 1267 fu ordinato sacerdote San Nicola da Tolentino, San Filippo divenne prepositura e collegiata: nel 1466 ospitò un ciclo di prediche di San Giacomo della Marca. Nel 1664 il tempio passò ai Filippini che vi stabilirono la loro comunità: nel 1694 la chiesa fu intitolata a San Filippo Neri, fondatore dell’ordine dei religiosi che s’impegnarono per modificare notevolmente la volumetria. E dall’austero ingresso presente sulla facciata romanica, si entra nell’interno con uno splendido trionfo del barocco, per le decorazioni, gli ornamenti, gli altari, i molteplici capolavori lignei, le tele, l’organo costruito nel 1764 da Domenico Antonio Fedeli: un pregiato patrimonio realizzato con donazioni e contributi di nobili famiglie cingolane. Fino a quando è stato agibile, di frequente il tempio veniva scelto dalle coppie per i matrimoni. Verso la fine degli anni ’50 del secolo scorso, a San Filippo nell’ultima domenica di ogni mese veniva officiata una messa per soli uomini, secondo quanto stabilito dall’Opera dei ritiri di perseveranza, costituita all’epoca e in varie comunità marchigiane dai Gesuiti.

Gianfilippo Centanni