Domani, durante la Solennità di Pentecoste, riapre la chiesa di Santa Maria del Monte a Macerata. L’inaugurazione si terrà a partire dalle 16.30, con il taglio del nastro, seguita dai saluti delle Autorità e dalla presentazione dei lavori. Un’ora dopo il via dell’evento, per le 17.30, il vescovo di Macerata, monsignor Nazzareno Marconi, presiederà la celebrazione eucaristica, con il rito di dedicazione del nuovo altare.

Si è arrivati finalmente alla riapertura dopo lunghi anni di lavori: iniziati dopo il terremoto del 2016, sono stati attuati dalla stessa Diocesi con il contributo sul Sisma, integrato con fondi privati messi a disposizione dall’Ente ecclesiastico. Il piano di ricostruzione è stato progettato e diretto dall’architetto Mauro Saracco e dall’ingegner Nicola Gobbi, eseguito dalla Cesa di Falcini Enzo per le opere in OG2 e dalla Eures Arte per le opere in OS2A.