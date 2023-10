Riapre la chiesa in centro. Sgarbi al taglio del nastro

Torna a splendere la chiesa di Santa Maria Assunta, detta Santa Maria di Piazza, nel centro storico di Mogliano, dopo i lavori di riparazione danni del terremoto. È stata oggetto di un profondo restauro, che ha consentito di mettere in sicurezza la struttura dal punto di vista sismico, oltre ad un intervento sulle murature e sugli apparati decorativi. Risalente alla metà del XVIII secolo, la struttura ospita la grande tela di Lorenzo Lotto, che raffigura la Madonna in gloria e santi. Lavori per 1 milione 220mila euro, finanziati con fondi sisma. Per la riapertura, sabato alle 10, arriverà un ospite d’eccezione: il sottosegretario di Stato alla cultura Vittorio Sgarbi (nella foto). Il critico d’arte è legato fin dal 2001 alle vicende della pala di Lotto quando, grazie a un suo decreto, tela e cornice originaria furono riunite; il convegno "Lorenzo Lotto e i lotteschi a Mogliano" poneva l’attenzione sul dipinto e per l’occasione avvenne la ricomposizione dell’opera con la cornice commissionata all’artista, separata dal dipinto nel 1720, smarrita e ritrovata nel 1982.

"La riapertura è per tutti motivo di felicità poiché restituisce alla città – commenta il sindaco Cecilia Cesetti –: un luogo di unione, simbolo di rinascita, ricchezza religiosa, storica e culturale. La partecipazione dell’onorevole Sgarbi, in questo momento solenne, ci onora e ci rende ancora più orgogliosi di aver lavorato al meglio sul piano della ricostruzione della ripresa e della rigenerazione del tessuto sociale". Il sindaco ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al traguardo, come il commissario Castelli, "sempre presente ed efficiente", l’Usr nelle persone di Crocioni, Trovarelli e Paulini, l’ufficio tecnico con l’ingegnere Isolani e il geometra Galandrini, gli operi comunali, il progettista Galanti, la società appaltatrice "Eugeni Pericle" che ha condotto i lavori. Per il fine settimana è previsto un ricco calendario. I festeggiamenti avranno inizio sabato mattina con la riapertura alla presenza di numerose autorità civili (fra cui lo stesso Castelli), militari e religiose. Sarà consegnata la chiave della chiesa al parroco don Mauro Valentini, che potrà finalmente accogliere di nuovo fedeli in chiesa. Alle 17 l’assessore alla cultura Simone Settembri condurrà una visita guidata, alle 21 lectio magistralis del prof. Unicam Alessandro Delpriori e concerto da camera del duo Cavalletti-Monina con musiche del repertorio classico settecentesco. Il programma completo di domenica si può trovare sulla pagina Facebook del Comune.