Da ieri a Cingoli è stata riaperta la strada conosciuta come "La corta per Capo di Rio": corta nel senso di scorciatoia in dialetto locale, poiché accorcia la distanza tra il centro storico e la sottostante località. La notizia passerebbe in secondo piano se non fosse che dalla borgata l’arteria prosegue verso le frazioni Avenale e Santa Maria del Rango, giungendo fino a Grottaccia dove s’inserisce nella provinciale per Macerata il cui normale tracciato, partendo da Cingoli, è percorso da mezzi pesanti e da autobus, provocando ritardi a chi in auto deve recarsi a Macerata per motivi di lavoro o comunque per ogni incombenza. Quindi "La corta per Capo di Rio" e la prosecuzione fino a Grottaccia, sono un’alternativa notevolmente frequentata. La viabilità è stata ripristinata nel tratto di San Paterniano, istituendovi il senso unico alternato. Quel punto, notevolmente in pendenza, è interessato da una frana: l’amministrazione comunale, per provvedere a riattivare la percorribilità bloccata da tempo, ha effettuato un intervento eseguito dal proprio personale e in economia. Logicamente si tratta d’un primo e contingente provvedimento. Per attuare quello complessivo, da realizzarsi lungo il tracciato fino ad Avenale, caratterizzato da frequenti anche se minimi movimenti franosi, stando a una valutazione di massima effettuata dai tecnici e da progettare, comporterebbe la complessiva spesa di circa 840.000 euro.

Gianfilippo Centanni