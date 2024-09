Riapre la piscina di viale Don Bosco. Da lunedì in acqua con tante novità

"Nuoto e attività fisica bisogni primari" è con questo slogan che il Centro Nuoto Macerata ha aperto, anticipando i tempi, la stagione al chiuso. Da più di una settimana è stata rimessa in moto la piscina comunale di viale Don Bosco e da lunedì l’attività è a pieno regime, offrendo corsi e proposte a 360°, dai bambini fino ad anziani o disabili. Rilanciato anche il logo grafico con il nuotatore in stile delfino e alle spalle i palchi dello Sferisterio. "Abbiamo deciso di partire presto – spiega il presidente del Cnm, Mauro Antonini (nella foto) – perché consideriamo il nuoto e l’attività fisica bisogni primari. Alcune categorie, come atleti, anziani e persone diversamente abili, hanno bisogno di continuità. Copriamo tutte le età. Partiamo dai 3 mesi con l’acquababy e i genitori che entrano in acqua con i loro figli, fino alla terza e quarta età, con programmi di riequilibrio funzionale per chi ha bisogno di attività più leggere per mantenere la mobilità. I corsi di nuoto invece si tengono dal lunedì al sabato e sono molto flessibili. Il fitness è ancora più flessibile. Abbiamo lezioni dal lunedì alla domenica, sia in acqua alta che bassa. Offriamo attività con e senza attrezzi, comprese le bike in acqua. Nella piscina ci si può divertire col nuoto agonistico, salvamento, nuoto artistico (sincronizzato) e pallanuoto. Organizziamo corsi per il brevetto di assistente bagnanti e corsi per diventare istruttori".

Andrea Scoppa