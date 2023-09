Riapre la scuola di San Vito a Recanati: "Viabilità da rivedere"

Con la riapertura del plesso della scuola San Vito, che ospita alcune classi delle elementari e della materna oltre agli studenti della media, che in questi tre anni hanno seguito le lezioni in un capannone industriale di Squartabue per permettere l’esecuzione dei lavori di recupero della loro vecchia sede nella centralissima via Roma, i recanatesi sono ripiombati nel caos più totale della circolazione. Ad aggravare la congestione mattutina e all’ora di uscita degli studenti ci si è messa pure la mancata apertura del passaggio pedonale di vicolo Ripetta che ha indotto l’amministrazione comunale persino a chiudere al traffico via Roma e via Porta Pesa dalle 13.20 sino al termine del deflusso dei 300 studenti della scuola San Vito. Inevitabili le proteste che corrono sui social. R.M., che abita nel centro storico, non è per nulla tenera con l’amministrazione comunale a cui chiede se si è resa conto che esiste un solo ingresso per le auto nel centro storico per raggiungere le diverse sedi scolastiche: San Vito e Palazzo Venieri che ospita il Liceo classico. "Dalle 7.45 tutti impiccati in fila dal cimitero, per non parlare di via Campo Boario, strada di snodo per l’Itis. Che dire. Non sarà il caso di rivedere la viabilità del centro e altro"? La chiusura, poi, a luglio di un bar vicino al Liceo ha generato ulteriori problemi. Molti studenti, che giungono con il mezzo pubblico, erano solito stazionare in questo esercizio pubblico al riparo, soprattutto d’inverno, da pioggia e freddo approfittando magari, di fronte a un cappuccino, di ripassare i compiti prima di entrare in classe. Non è un problema da poco perché, oggi, gli studenti si ritrovano a stazionare per strada, rendendo ancor più complessa la circolazione, oltre ad essere costretti, in attesa del campanello, a stare all’aria aperta. Un problema che sarà ancor più sentito nelle giornate fredde. Da piazza Leopardi sino a tutta via Roma, a causa della desertificazione del centro storico, infatti non c’è più un bar mentre prima se ne contavano tre. Nel gazebo del bar Mirò, di via Cavour, oggi chiuso, avvenivano persino, a metà mattinata, delle lezioni scolastiche. Ciliegina sulla torta, la chiusura ad agosto anche dell’unica cartolibreria in piazza Leopardi vicino al Liceo Classico. Ragazzi, attenzione quindi a non dimenticarvi a casa quaderni, penne e matite.

ast. t.