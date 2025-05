Riapre la sede storica di Simonelli. Ospiti illustri per la nuova partenza

Simonelli Group, azienda leader nella produzione di macchine da caffè professionali, riapre lo storico stabilimento produttivo di Belforte con un grande evento inaugurale, ospiti di rilievo internazionale e imprenditori del territorio giovedì prossimo. Dopo quasi dieci anni dalla chiusura dovuta agli effetti del sisma del 2016, torna operativo lo stabile di via Madonna D’Antegiano, completamente rinnovato e ampliato. "È il luogo dove Simonelli Group ha mosso i suoi primi passi, costruendo, nel corso degli anni, un legame profondo e autentico con il territorio, la comunità locale e le persone che hanno contribuito al suo sviluppo – spiega l’azienda –. Con la riapertura di questo stabilimento, l’azienda conferma il suo ruolo di motore per il territorio, valorizzando la produzione locale come parte integrante di una strategia di crescita internazionale. Il progetto di ristrutturazione ha riguardato in modo significativo sia gli spazi produttivi che quelli direzionali, con l’obiettivo di conciliare tradizione e innovazione. Lo stabilimento è stato ripensato secondo criteri di efficienza, sostenibilità ambientale e qualità del lavoro".

Giovedì, dalle 17.30, ci sarà la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui l’economista svizzero Stéphane Garelli, per 13 anni direttore del World Economic Forum, esperto mondiale in competitività e docente all’Imd Business School di Losanna. Il programma prevede testimonianze aziendali, approfondimenti economici e culturali, oltre a momenti conviviali pensati per coinvolgere l’intera comunità. Interverranno, oltre al presidente di Simonelli Group Nando Ottavi, il commissario straordinario Guido Castelli, il presidente Elica Francesco Casoli, l’amministratore delegato Fileni Alimentare spa Roberta Fileni e l’amministratore delegato del Gruppo Sabelli Angelo Davide Galeati. Conduce l’evento, Safira Leccese, giornalista e conduttrice tv.