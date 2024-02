Riapre l’antico forno di famiglia: "Qui le ricette di novant’anni fa"

"Non ci aspettavamo tutto questo apprezzamento dalla città e anzi sono quattro giorni che abbiamo il locale sempre pieno di gente. Ma abbiamo voluto riaprire per portare avanti le ricette storiche della mia famiglia, che con me è ormai arrivata alla quarta generazione di panettieri". È felice e non può nasconderlo Marco Cesaretti (29 anni) che domenica, insieme con il suo socio Luca Cingolani (24 anni), ha finalmente riaperto – dopo diverso tempo – l’antico forno Cesaretti di via San Giovanni Bosco, a Porto Recanati. Fondato nel 1935 dai suoi bisnonni, Luigi Cesaretti e Francesca Feliciotti, era stato sempre in mano alla sua famiglia, passando da nonno Giorgio e da papà Nazzareno. Finché quest’ultimo, a dicembre 2021, aveva deciso a malincuore di abbassare la saracinesca. La notizia aveva gettato nello sconforto molti cittadini, visto che era considerato il forno più buono della città. I loro prodotti avevano fatto storia: dal pane alla mitica focaccia, passando al pa’ nociato. Ma ora quegli antichi sapori sono tornati a splendere. E domenica in tanti si sono complimentati con Marco, perché quel pane e quelle focacce sembrano impastate proprio da papà Nazzareno. "Per me è stata una grande emozione ricevere tutti quei commenti positivi – ammette Marco Cesaretti – e mia madre Daniela ha pianto dalla gioia. E tanti portorecanatesi sono venuti a ringraziarci per aver riaperto, perché non se lo aspettavano. Infatti le ricette sono le stesse, quelle di novant’anni fa, e per il momento mio papà ci darà una mano con gli impasti. Nel frattempo, abbiamo venduto tantissimi dolci di Carnevale tra cui limoncini, castagnole e sfrappe. Però tra poco sarà Pasqua, e dovremo cominciare con le pizze di formaggio e le colombe". Sempre Marco Cesaretti rivela come è nata l’idea di riaprire. "Subito dopo l’estate – riprende -, perché avevo lavorato come barista in un balneare e quindi ero rimasto disoccupato. Così ho chiamato Luca, che per diversi anni aveva lavorato con mio padre, e gli ho detto ‘prendiamo un caffè che ti devo parlare’. E da lì, il passo è stato breve e ci siamo subito messi all’opera. Adesso sono giorni intensi: la sveglia è sempre alle 2.30, poi si comincia con i primi impasti e si continua fino alle 19. Tanta fatica, ma anche soddisfazioni. Basta pensare che dal laboratorio non mi posso affacciare in sala, perché ogni volta c’è qualche cliente che alza il pollice e mi dice ‘bravo’".