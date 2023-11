"Ribadiamo il no al sottopasso"

"Costamagna torna sul sottopasso ferroviario sollecitandone la costruzione e prendendo atto della prossima apertura del cantiere, il comitato ’No sottopasso’ resta fedele alla sua posizione, continua ad essere convinto che i problemi del traffico non si risolvono con questa opera e si chiede perché nessun politico si sia mai interessato presso le Ferrovie affinchè la gestione del passaggio a livello fosse più responsabile". A dirlo è Piergiovanni Castellucci, il coordinatore del comitato, che rincara. "Abbiamo fatto sempre proposte serie e sostenibili in alternativa al sottopasso, ma si è preferito ignorarle. Tutti continuano sono convinti che la soluzione migliore sarebbe stato il cavalcavia proposto dall’ex vice ministro Baldassarri e nessuno, nemmeno Costamagna, ha spiegato perché il progetto è stato annullato. Il sottopasso inoltre - aggiunge Castellucci - si rivela una mina vagante per la sicurezza in una città senza uscite a raso, e nemmeno i disastri oggi in atto in mezza Italia, e in passato anche a Civitanova, riescono a convincere che la sicurezza passa per altre strade". Pollice verso, quindi. Poi la conclusione: "Non si può realizzare un’opera solo perché c’è un finanziamento! I rischi che essa comporta, e la sua assoluta inutilità, dovrebbero indurre a valutazioni e atteggiamenti più responsabili".

Giuliano Forani