"Ribadiamo il no all’abbattimento dell’ex scuola"

"Dite che cosa hanno fatto di male i cittadini di Porto Potenza per meritarsi un trattamento così iniquo, quale sia stata la loro colpa per essere trattati come cittadini di serie B". Torna ad alzare la voce Pierpaolo Pierucci, presidente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, contro il progetto del Comune che vuole abbattere l’ex scuola di piazza Douhet (foto), per farci un parcheggio e riqualificare solo la vecchia palestra. Malgrado gli appelli del Comitato, la giunta non sembra intenzionata a fare un passo indietro. "Il sindaco Noemi Tartabini, il vicesindaco Giulio Casciotti e a tutti i consiglieri di maggioranza non rispondono alle nostre sollecitazioni - afferma Pierucci in una nota - e non ci danno nemmeno le spiegazioni che avevamo richiesto sul perché appoggiano, in silenzio, quella scelta politica di fare tabula rasa delle nostre ex scuole. Cari amministratori, se non rispondete a noi pazienza, però prima o poi dovrete spiegarlo ai vostri elettori, quelli che hanno riposto una enorme fiducia verso di voi". Infatti, secondo il presidente del Comitato, sarebbe meglio non abbattere l’ex scuola ma convertirla in un centro civico a disposizione della cittadinanza. "Perché acconsentite a privare Porto Potenza di un centro civico per la socialità e la cultura? Ai vostri elettori dovrete dire la verità - rincara la dose Pierucci -, perché alle ‘scuse tecniche’ ormai non ci crede più nessuno. Spiegate loro perché non avete mai cercato di ricostruire o ristrutturare quell’edificio, come avete fatto per altri stabili. Ma soprattutto spiegate perché, nei vostri progetti, una parte minoritaria del Comune sarà ricca di questi servizi mentre la parte maggioritaria, che vi ha dato la fiducia permettendovi di amministrare questo paese, ne rimarrà priva".