Ribichini e Ricci in pensione Sempre al fianco dei pazienti

di Franco Veroli

Domani l’Ast di Macerata perde due professionisti di grande valore, visto che andranno in pensione Giovanni Ribichini, direttore del Centro trasfusionale, e Francesco Ricci, coordinatore infermieristico del 118.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna, e la specializzazione in Immunoematologia ad Ancona, Ribichini ha vinto il concorso che nel 1992 l’ha portato ad essere assistente medico di Immunoematologia e servizio trasfusionale nell’ospedale di Civitanova, con attività di supporto alle sedi territoriali Avis. Nel 2004 è diventato responsabile del Centro trasfusionale di Civitanova, e nel 2006 è stato nominato responsabile del Piano di produzione regionale di sangue e plasma. Da inizio gennaio 2012 è diventato responsabile dei centri trasfusionali dell’Area Vasta 3 di Macerata, incarico che ha ricoperto fino ad oggi. Raccolta l’eredità di Maria Teresa Carloni, che l’ha diretto prima di lui, ha potenziato il Centro trasfusionale di Macerata, garantendo una notevole disponibilità di sangue grazie a una raccolta che avviene non solo attraverso i donatori che si presentano all’ambulatorio dell’ospedale, ma anche attraverso le "uscite" sul territorio (praticamente una al giorno). Non solo. Il Trasfusionale di Macerata, ha anche un centro Tao (Terapia anticoagulante orale) a cui afferiscono circa 2mila persone con pregressi episodi trombotici, per sottoporsi all’apposito trattamento medico, recluta donatori di midollo osseo ed è Centro regionale di riferimento per le diagnosi e trattamento dell’emofilia e difetti ereditari della coagulazione. L’elemento di forza? Il lavoro di una squadra la cui disponibilità e professionalità sono state unanimemente riconosciute.

Va a riposo anche Francesco Ricci dopo quarantuno anni di servizio, di cui ben ventisette nell’Emergenza Territoriale 118. Una brillante carriera la sua, iniziata all’ospedale di Macerata nel 1982, prima nel reparto di Geriatria e poi, dal 1983 al 1996, in quello di Anestesia e Rianimazione, fino ad approdare nell’Unità Operativa dell’Emergenza Territoriale dove è rimasto fino ad oggi. Il 2 giugno del 2021 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per la gestione dell’Emergenza Territoriale e della Centrale operativa 118 durante la pandemia da Covid-19. "Uno dei primi infermieri che nel 1997 ha lasciato la Rianimazione per seguire il direttore Giuseppe Ariani nel costituendo Servizio 118, dove si è distinto per la professionalità, l’esperienza e la capacità di fare squadra, finché nel 2007 è stato nominato coordinatore. Sempre presente e disponibile, pronto a condividere i successi, ma anche i momenti difficili, è stato più un amico che un collega", sottolinea Ermanno Zamponi, attuale direttore del 118. Ricci ha partecipato anche ad interventi di maxi-emergenza nazionali (terremoto Valnerina del 1997, L’Aquila 2009 e Arquata del Tronto 2016). "Perdiamo una colonna portante del servizio territoriale 118, i nostri migliori auguri per un meritato collocamento a riposo", afferma Daniela Corsi, direttrice dell’Ast di Macerata.