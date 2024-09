Ribona, ok alla versione "Riserva": "Più qualità e canali di vendita"

Via libera alla "Riserva" per due nuove tipologie della Doc Colli Maceratesi. È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale, dopo un iter di tre anni proposto dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) e dal Comitato Colli Maceratesi, l’introduzione di due nuove versioni: la Colli Maceratesi Ribona Riserva e la Colli Maceratesi Ribona Spumante Riserva. "La modifica del disciplinare della Doc Colli Maceratesi con l’introduzione dei due nuovi bianchi Riserva della Ribona nelle tipologie vino e spumante metodo classico – ha detto il presidente Imt Michele Bernetti (foto) – è coerente con il processo di aggiornamento di alcuni disciplinari delle nostre 16 denominazioni, nati circa 50 anni fa. Un’azione in linea con il percorso intrapreso dal Consorzio che punta a innalzare qualità e valore aggiunto". Produzione massima contingentata (91 ettolitri per ettaro), procedimento di elaborazione di almeno 36 mesi per la Ribona Spumante Riserva con rifermentazione in bottiglia, immissione al consumo consentita solo dopo un affinamento di 12 mesi per la Ribona Riserva, costituiscono le principali norme per la vinificazione delle due nuove tipologie. "Si aprono ora delle opportunità per attivare nuovi canali di vendita", ha concluso il presidente del Comitato della Doc Colli Maceratesi, Filippo degli Azzoni. La Doc Colli Maceratesi ha un’estensione di 250 ettari per una produzione certificata equivalente a un potenziale di circa 600 mila bottiglie (0,75 litri), 46 i viticoltori e 28 i produttori.