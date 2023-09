Ricarica rapida per veicoli elettrici a Mogliano: ecco la colonnina Viafast

A Mogliano è arrivata una postazione per veicoli elettrici con ricarica rapida di tipo Fast che sfrutta energia sostenibile. "La società Viafast del gruppo Fintel Energia ha provveduto all’installazione della colonnina Viafast, una delle prime nel territorio di questo tipo – ha spiegato l’amministrazione comunale –. Tale postazione è stata posizionata in via XX Settembre, esattamente nel piazzale dove fino a qualche anno fa si trovava la stazione di servizio Agip. È simbolo di innovazione e impulso allo sviluppo della mobilità elettrica, come fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Nei prossimi giorni la nuova postazione di ricarica sarà accessibile ai possessori di veicoli elettrici e sarà operativa. C’è anche uno schermo touch con notizie e informazioni sul nostro paese per clienti e turisti, rendendo l’esperienza di ricarica ancora più piacevole".