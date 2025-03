“Ricatti hard perché avevo bisogno di soldi”

Civitanova Marche, 1 marzo 2025 – Sarebbe stato lui l’artefice delle estorsioni a luci rosse mentre la moglie, all’oscuro di tutto, credeva che i soldi che di tanto in tanto erano accreditatati sul conto fossero guadagnati dal marito con lavoretti in nero. È quanto è emerso ieri dall’interrogatorio di garanzia a Nicolò Zampolini e Gloria Ripari, 29 anni lui e 27 lei, arrestati dai carabinieri di Ancona.

Ma ieri per loro è stata emessa anche un’altra ordinanza di custodia cautelare per la denuncia di un’altra vittima: un sarnanese a febbraio sarebbe stato costretto a pagare 800 euro.

La coppia è già accusata di almeno cinque estorsioni riuscite e una tentata, nonché di un episodio di violenza privata. Ieri davanti al giudice Daniela Bellesi in tribunale di Macerata prima lui, in collegamento dal carcere di Montacuto, e poi lei, da Pesaro, hanno risposte alle domande fornendo la loro versione dei fatti, assistiti dall’avvocato Francesco Governatori.

Zampolini, che lavora come aiuto cuoco, stagionale, ha detto di aver capito di aver fatto una sciocchezza e di essere disponibile a restituire i soldi alle vittime. Al giudice ha spiegato di aver fatto tutto, a partire dalla creazione dell’account sui siti di incontri, all’insaputa della moglie.

Avrebbe usato il telefono e il conto di lei e avrebbe ricattato le vittime, minacciandole che se non gli avessero dato dei soldi le avrebbe screditate pubblicamente. Tutto questo perché era in difficoltà economiche.

La moglie, barista pure lei stagionale, al giudice ha assicurato di non sapere niente delle estorsioni, anche perché negli ultimi tempi era in convalescenza dopo essersi operata. Ha raccontato, inoltre, che solo una volta avrebbe incontrato con il marito una delle vittime dei ricatti. Il 29enne le avrebbe detto che doveva vedere quella persona che gli doveva dei soldi, e lei lo aveva accompagnato. L’uomo aveva giustificato i soldi sul conto di lei (cifre, comunque, non così alte), dicendole che erano il guadagno di lavoretti in nero occasionali.

“Per Ripari ho chiesto al giudice una misura meno afflittiva, i domiciliari – ha spiegato l’avvocato Governatori –. Il giudice valuterà l’istanza”.

Le indagini hanno preso il via a settembre, quando un 43enne di Osimo si è rivolto ai carabinieri dopo aver subito un’estorsione. L’uomo aveva contattato per telefono una ragazza che aveva pubblicato in un sito di incontri un annuncio, in cui proponeva prestazioni sessuali a pagamento. In seguito il compagno della donna, pur non essendosi mai concretizzato l’incontro, aveva minacciato l’osimano di rendere pubblico il suo interesse per il sesso a pagamento, chiedendo 100 euro in cambio del silenzio.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi di tabulati telefonici e telematici, hanno permesso di individuare almeno trentuno inserzioni di prestazioni sessuali. Il copione inscenato dai due era sempre lo stesso. Oltre all’osimano, negli ultimi tre mesi ernao state presentate denunce analoghe a carabinieri di Sarnano, Monte San Giusto, Montecosaro e Sant’Elpidio a Mare.