Ricatti hot, c’è un’altra vittima della coppia

"Avevi prenotato una prestazione sessuale, e adesso devi pagarla anche se non ti sei presentato". Così un treiese 29enne si sarebbe sentito apostrofare, in una serie di telefonate sempre più minacciose che, alla fine, lo avevano spinto a pagare 250 euro. Ma alla fine l’uomo, esasperato da quelle chiamate, si è rivolto ai carabinieri raccontando quanto stesse accadendo, e così è arrivata un’altra denuncia per la coppia di civitanovesi finiti in carcere nei giorni scorsi, accusati di una serie di estorsioni.

I fatti sarebbero sarebbero analoghi a quelli per cui la settimana scorsa erano scattati gli arresti di Nicolò Zampolini e Gloria Ripari, 29 anni lui 27 anni lei. Secondo l’accusa, i due avrebbero pubblicato su una rivista gli annunci per incontri intimi, e quando qualcuno chiamava avrebbero preteso somme di denaro per non divulgare l’interesse del malcapitato verso quel genere di appuntamenti hot. In cinque casi avrebbero incassato i soldi, in uno il cliente si sarebbe ribellato. Ma altri episodi sarebbero al vaglio dei carabinieri di Ancona, che avevano condotto le indagini dopo che un uomo si era rivolto alla caserma segnalando la storia. Ci sarebbero vittime a Montecosaro, Sarnano, Monte San Giusto e Sant’Elpidio a Mare.

Ora un’altra denuncia è arrivata ai carabinieri di Macerata, si trattta appunto del 29enne treiese, ricattato per non essersi presentato e costretto a pagare comunque la prestazione. Oltre a lui, anche un sarnanese aveva denunciato il ricatto ricevuto dai civitanovesi. E il sospetto è che altri casi ancora possano emergere.

Nell’interrogatorio di garanzia i due, difesi dall’avvocato Francesco Governatori, avevano dato la stessa versione. Zampolini, aiuto cuoco precario, si era assunto ogni responsabilità dicendo di aver pensato a quell’escamotage per raggranellare un po’ di soldi, e di tutto questo la moglie non avrebbe mai saputo nulla. Ripari aveva aggiunto di aver creduto che quelle somme fossero il guadagno di qualche lavoretto in nero fatto dal marito.

Per il momento, entrambi sono ancora in carcere dopo che il giudice Daniela Bellesi ha respinto la richiesta di una misura più soft almeno per la donna. L’avvocato Francesco Governatori sta dunque preparando il ricorso al tribunale del riesame, per tentare di revocare o attenuare le misure cautelari.