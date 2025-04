Ricatto con le foto intime. Condannato un 45enne

Prima scambia messaggi e video hot tramite telefono con una donna, poi la minaccia di diffondere tutto il materiale sui social network e così riesca a farsi consegnare, complessivamente, 1.300 euro, anche con la scusa di pagare qualcuno capace di rimuovere foto e video dai profili social. Per questo ieri in tribunale a Macerata Giampaolo Malafronte, un 45enne di Avellino, è stato condannato a un anno per estorsione. I fatti che gli sono stati contestati erano avvenuti tra il 20 e il 22 novembre 2019, a Treia. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Raffaela Zuccarini, il 45enne aveva scambiato tramite telefono con una 57enne di Treia fotografie e video che li ritraevano in atteggiamenti intimi e sessualmente espliciti. Poi, dietro minaccia di diffondere online, sulla rete, quelle fotografie e quei video dal contenuto hot, aveva chiesto alla donna di versargli delle somme di denaro. Una prima volta aveva chiesto 500 euro, facendole anche presente la necessità di pagare qualcuno in grado di rimuovere definitivamente dai rispettivi profili sui social network e, in generale, dalla rete quel materiale pornografico. La donna terrorizzata aveva accettato. Poi la seconda volta aveva chiesto alla treiese altri 800 euro, procurandosi in questo modo un ingiusto profitto. Alla fine la vittima, spaventata, aveva deciso di denunciare quanto le era successo. Erano partite le indagini e l’avellinese era stato accusato di estorsione.

Ieri in tribunale l’epilogo della vicenda. Il 45enne, difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli, è stato condannato dal giudice Andrea Belli a un anno e alla multa di 500 euro. Dovrà anche risarcire con 2mila euro la 57enne, che si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Gabriele Buonfante. Il pubblico ministero Zuccarini aveva chiesto la condanna a cinque anni di reclusione.

Chiara Marinelli