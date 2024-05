Ricatto hard a due sorelle. Arrestato un carabiniere

Con la scusa di aver trovato in rete le foto hard di due sorelle, avrebbe preteso duemila euro a testa da loro per cancellarle. Ma ieri mattina è stato arrestato in flagranza, subito dopo aver preso la busta con i soldi. In carcere a Marino del Tronto è finito un carabiniere, per giunta un parente delle due sorelle. È accusato di estorsione.

L’episodio è avvenuto in provincia di Macerata dove le due, entrambe di circa 30 anni, vivonocon la famiglia. Il militare, che lavora da anni nel Fermano, le avrebbe contattate separatamente, e ad entrambe avrebbe fatto credere di aver trovato alcune loro foto compromettenti. Avrebbe anche inviato loro le immagini, con l’aggiunta per altro di commenti poco consoni. Le due avrebbero subito capito che erano fotomontaggi, ma il carabinere avrebbe insistito: vere o false, quelle foto mostravano i loro visi e per loro potevano diventare un problema, visto che online chiunque avrebbe potuto trovarle, così come aveva fatto lui. Il militare avrebbe dunque suggerito di cancellarle grazie a strumenti a cui lui aveva accesso. Solo che per farlo, ci volevano duemila euro a testa.

Una delle due avrebbe ignorato la pretesa del parente. L’altra invece sarebbe andata in crisi, angosciata da quelle immagini e dall’imbarazzo che avrebbero potuto causarle. Il militare le avrebbe anche detto di affrettarsi a pagare, altrimenti la cifra necessaria sarebbe diventata più alta. Piena di tormenti, alla fine la giovane donna sarebbe crollata con i familiari raccontando tutto una sera a cena. La forza di dire cosa le stava accadendo e di chiedere aiuto è stata la svolta. Il giorno dopo, venerdì scorso, la famiglia era in questura a Macerata a presentare la denuncia.

Del caso si è occupata il commisario capo Anna Moffa, dirigente della Squadra mobile, che ha capito subito la delicatezza della vicenda. Dopo i primi accertamenti, è stata organizzata la trappola. La donna ha dato appuntamento al militare per ieri mattina, a casa sua, dove lei gli avrebbe consegnato i soldi per cancellare la foto. Preso il denaro, il carabiniere è uscito e di fuori ha trovato ad attenderlo la polizia. L’uomo, che con gli agenti non ha fatto alcuna resistenza, è stato portato in carcere a Marino del Tronto, in isolamento.

La polizia gli ha sequestrato cellulare e computer, per ultiori accertamenti.

Nei prossimi giorni in tribunale a Macerata si terrà l’udienza di convalida dell’arresto, chiesta dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli. L’uomo, difeso dall’avvocato Simone Mancini, potrà dare la sua versione dei fatti e chiarire cosa sia successo. "Sono stupito e costernato – ha commentato l’avvocato Mancini – perché conosco la persona ed è sempre stato un militare serio e dedito al suo lavoro".

Paola Pagnanelli