Ricatto hard a una ragazzina, condannato

Aveva ricattato una ragazzina di 17 anni, pretendendo dei soldi se non voleva che alcuni suoi video finissero in rete, visibili a chiunque, parlando di omicidi e violenze ai danni delle persone a lei care e infine inviando quelle immagini al padre di lei. Per questo ieri è stato condannato a cinque anni di reclusione un 19enne, ora detenuto in carcere a Forlì in seguito a questa vicenda.

Dopo la denuncia della famiglia della ragazza, sono stati aperti due procedimenti penali. Uno è relativo al periodo in cui sia l’imputato sia la vittima erano ancora minorenni. Nel 2022, il ragazzo avrebbe convinto l’amica a fare dei video erotici con lui. Poi l’avrebbe costretta a pagare dei soldi per impedire che altri soggetti, con cui lui era in contatto, non li pubblicassero in internet. Terrorizzata al punto da essere anche finita al pronto soccorso, sotto choc, la 17enne avrebbe consegnato 300 euro in più tranche al ragazzo.

L’anno scorso invece si era verificato un altro episodio, dopo che entrambi avevano compiuto 18 anni. Il ragazzo aveva inviato le immagini senza vestiti della ragazza al padre, chiedendo 500 euro se non volevano che le rendesse pubbliche sempre in rete. Per questo episodio il giovane è stato accusato di tentata estorsione e del reato di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti. E su questo procedimento si è chiuso il processo in tribunale a Macerata. Come richiesto dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, tutti i testimoni sono stati sentiti in una unica udienza, nella quale in particolare è stata sentita la ragazzina, che con enorme difficoltà aveva raccontato quanto vissuto in quei giorni orribili.

Ieri, nell’ultima udienza, il pm D’Arienzo ha chiesto la condanna a cinque anni di reclusione per il 19enne. Alla richiesta si è associata l’avvocato Sara Scalpelli, parte civile per la ragazza e per il padre. Gli avvocati Giancarlo Giulianelli e Sergio Del Medico hanno tentato di smontare la ricostruzione accusatoria su quanto accaduto.

Ma alla fine il giudice Domenico Potetti ha condiviso gli elementi messi in luce dall’accusa, e ha condannato il ragazzo a cinque anni senza sospensione condizionale della pena. Il 19enne è ancora detenuto, al momento si trova a Forlì dopo una serie di trasferimenti scattati in seguito ad alcune intemperanze registrate in carcere. Ora comunque potrà fare appello contro la sentenza di primo grado, per tentare di dimostrare la sua innocenza.