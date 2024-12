Ricavato della serata alle associazioni

L’incontro con Stefano Tacconi è organizzato dall’Associazione commercianti Macerata, presieduta da Paolo Perini in collaborazione con l’Assessorato alle attività produttive. Parte del ricavato della serata sarà devoluto alle associazioni Astuta Ability Accademy e Omphalos Autismo & Famiglie: realtà locali che lavorano a sostegno di bambini e ragazzi autistici. "Sono associazioni – spiega Perini – che stanno portando avanti un lavoro utilissimo e importanti, domani i rappresentanti di queste realtà saranno presenti per illustrare la loro attività". Tacconi ha accolto con entusiasmo l’invito di Perini. "Ci conosciamo da tempo così come conosco il figlio Andrea. Sono persone sensibili e subito hanno detto sì a una iniziativa il cui scopo è accendere i riflettori su due belle realtà. Fino a ieri abbiamo ricevuto 60 prenotazioni, ma sono ancora disponibili alcuni posti".