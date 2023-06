Riccardo Bronzi disperso in mare a Porto Recanati, trovato vivo dopo sei ore

Porto Recanati (Macerata), 21 giugno 2023 – Disperso in mare per sei ore al largo della costa tra Ancona e Porto Recanati, un pescatore 54enne anconetano è stato trovato vivo alle 15.30. Si tratta di Riccardo Bronzi, tifosissimo dell’Ancona e da sempre impegnato in mare.

Dalle 9.30 si erano perse le sue tracce a bordo del peschereccio ‘Rosa dei venti’, appartenente alla flotta anconetana e per qualche tempo, anni fa, membro di quella civitanovese. Si trovava a bordo con i colleghi quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, è caduto in acqua. Ad accorgersi l’armatore che ha subito chiamato la Capitaneria di Porto.

In poco tempo hanno raggiunto il largo, circa 40 miglia dalla costa, due motovedette, una partita da Civitanova (Sar Cp839) e l’altra da Ancona (Sar Cp310). Sul posto, per le ricerche, anche un aereo partito da Pescara. Nelle manovre per ritrovare il 54enne si sono impegnati pure i pescherecci e le navi commerciali che transitavano nella zona.

Quando il peggio sembrava alle porte ecco il ritrovamento dell’uomo. Bronzi è stato subito caricato sulla nave militare Cabrini e immobilizzato in una barella spinale, con un principio di ipotermia ma in buone condizioni di salute. Ora sta rientrando al porto di Ancona.