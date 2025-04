Riccardo e Naide, ecco mister e miss Carnevale

A Cingoli, ogni anno, i ragazzi e le ragazze di terza media organizzano la festa di Carnevale nell’aula della mensa e vi partecipano tutte le classi della Secondaria. Per l’edizione 2025 abbiamo chiamato Marco Spurio come Dj, il quale ha proposto vari generi di musica ascoltati da noi giovani. La maggior parte di noi si è mascherata: chi in gruppo, chi in coppia o singolarmente. Ad esempio la classe 3ª C ha scelto di farlo in gruppo: tutti erano in abito formale, elegante, e hanno vinto il primo premio. Anche preside, alcuni professori e professoresse si sono mascherati in gruppo sul tema "Swat per la pace". Come maschere individuali hanno vinto il titolo di Mister e Miss Carnevale 2025 Riccardo Pelagagge, vestito da Achille Lauro, e Naike Bolletta, vestita da Astrid Hofferson del film Dragon Trainer. "Ho scelto questa maschera – dice Riccardo – perché pochi giorni prima della festa c’era stato il Festival di Sanremo: ho visto Achille Lauro e sono rimasto colpito dal suo look. Così ho deciso di interpretare al meglio questo cantante e mi sono divertito molto. Avevo un frac nero, un papillon bianco, un paio di guanti bianchi e una camicia bianca. Poi, con un rotolo di carta igienica dipinto di nero e una pallina da tennis rivestita di carta stagnola, ho realizzato un microfono. Con il gel e una matita nera ho ricreato la tipica acconciatura di Achille Lauro e i suoi tatuaggi sul volto". Invece Naike ci racconta così la sua scelta: "Sono appassionata di Dragon Trainer. Astrid è uno dei personaggi principali del film: cavalca i draghi ed è molto coraggiosa. Mi è sempre piaciuta per il suo carattere tenace. Per realizzare il costume ho comprato una pelliccia, degli spuntoni, un’ascia e una gonna. Ho realizzato anche la sua tipica treccia. Non mi aspettavo di vincere il premio di Miss Carnevale".

Rachele Zenobi e Valerio Fabrizi 3ªA di Cingoli