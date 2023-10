Riccetti alla guida della banda "G. Verdi" di Porto Recanati

Sarà ancora Sabrina Riccetti a guidare il Corpo bandistico "G. Verdi" di Porto Recanati. La banda cittadina si è incontrata nelle scorse settimane, per fare il punto della situazione ed eleggere il nuovo direttivo. I lavori si sono aperti con una breve relazione, che ha ricordato le iniziative salienti nell’ultimo triennio: la pubblicazione del libro "Bella con l’anima", storia della banda musicale, il ritorno del concerto estivo in arena Gigli, che ha visto nel 2022 la presenza come gradito ospite di David Crescenzi per festeggiare i 20 anni della direzione del maestro Cingolani e quest’anno, in occasione dei 100 anni dall’autonomia, l’esecuzione del brano "El paesu più bellu del monnu". E ancora: il raduno di bande "Taca Banda", che ha portato allegria per le vie del paese e per il quale c’è già fermento in vista della terza edizione che sarà a carattere provinciale. Infine, la bellissima esperienza della prima trasferta della banda nella città di Kronberg, dopo 30 anni di gemellaggio. Si è passati poi alla votazione con la quale sono stati riconfermati (all’unanimità) il presidente Sabrina Riccetti e il vicepresidente Nunzio Giri. Riconfermati anche gli altri membri: Giuseppe Perfetti, Gianni Pantella, Claudio Giri, Giulia Caporalini. Nuovo ingresso invece per Sara De Bartolomeo, giovane musicante che contribuirà a portare idee fresche e nuove all’associazione. E ora si inizia già a pensare all’organizzazione delle prossime manifestazioni. Sono ripartiti i corsi di orientamento musicale aperti a quanti vogliono imparare a suonare uno strumento di tipo bandistico.