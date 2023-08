Riccetti: "Biciplan, corso Matteotti al momento non sarà toccato"

Non si ferma il malcontento dei negozianti di Porto Recanati verso il biciplan, ossia il nuovo piano della mobilità ciclistica, che è stato presentato nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale. Tant’è che loro, alquanto allarmati, hanno segnalato il caso alla Confartigianato di Macerata. E giovedì mattina l’associazione di categoria, con i suoi rappresentanti Riccardo Golota dell’ufficio marketing e Claudio Mordini della sede di Porto Recanati, ha incontrato il sindaco Andrea Michelini e l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti per discutere la questione. Infatti, la paura maggiore che hanno palesato i commercianti del posto è che la giunta istituirà un’isola pedonale h24 su una porzione di corso Matteotti, oltre al senso unico di marcia per le auto lungo la stessa via. Una scelta, questa, che secondo i negozianti sarebbe tanto dannosa per il commercio cittadino. "E’ stato un confronto costruttivo – afferma l’assessore Riccetti –. Abbiamo spiegato che si tratta di un progetto ben strutturato, e sarà fatto step by step. Si partirà con i 50mila euro stanziati da poco nel bilancio comunale, che ci permetteranno di realizzare una pista ciclabile in viale Europa, ridistribuire là i posti auto e rendere la via a senso unico di marcia. Oltre a ciò, nelle strade del nucleo urbano creeremo delle zone con il limite dei 30 orari, ricavando una corsia apposita per le bici, che avranno la precedenza. Perciò li abbiamo rassicurati che corso Matteotti al momento non sarà toccato, e anzi procederemo con dei progetti a stralci, in modo da poter apportare modifiche, se noteremo delle anomalie o dei problemi". Inoltre, Riccetti ha spiegato che saranno potenziati i parcheggi esterni della città. "Comunque – conclude l’assessore –, ci siamo lasciati con la promessa che a fine settembre faremo un’assemblea pubblica, aperta agli iscritti di Confartigianato, dove illustreremo nello specifico gli interventi del biciplan. Di sicuro per completarlo ci vorranno anni e la tempistica dipenderà soprattutto dal reperimento dei fondi, visto che cercheremo di accedere a finanziamenti specifici".