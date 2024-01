Riccetti contro La Torre:: "Lamentarsi non ha senso. Montarice, c’è attenzione"

"Invece di essere contento perché dopo tanti anni c’è un’amministrazione comunale che tiene in considerazione i quartieri, il presidente di Montarice si è lamentato nonostante asfalteremo il parcheggio dietro alla palestra Ballarini-Michelini, così come realizzeremo lo sgambatoio nel parco Bronzini. Mi dispiace, ma non ha senso questo suo comportamento". Lo dichiara a Porto Recanati l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti (nella foto), che non ci sta e ribatte immediatamente al presidente del comitato di quartiere Montarice, Pasquale La Torre. Proprio quest’ultimo, aveva lamentato nei giorni scorsi la presenza di vandali nel parco Bronzini e di siringhe gettate a terra. Perciò si era detto arrabbiato verso l’amministrazione comunale, aggiungendo pure che malgrado la sua richiesta non verrà riasfaltato il parcheggio davanti alla palestra Ballarini-Michelini, ma solo l’altro che si trova dietro all’impianto sportivo. "Sui parcheggi, abbiamo deciso di asfaltare quello dietro alla palestra in quanto oggi è composto da terriccio. E quindi, per noi amministratori, rappresenta una priorità – spiega Riccetti –. Non solo: il problema delle continue soste selvagge, attorno all’impianto sportivo, viene causato dal fatto che quel parcheggio è in ghiaia. E così tanta gente non lascia lì la macchina, per evitare sporcarsi. Ma ora, che diventerà in cemento, tale criticità non ci sarà più. Per quanto riguarda il parcheggio davanti alla palestra, che sta sotto la casa di La Torre, la situazione è ben diversa. L’asfalto è vecchio e usurato, però ci sono strade messe tanto peggio. Non a caso, metteremo a posto l’asfalto via Pacinotti e i marciapiedi di fronte al cimitero. Mentre sulla sua richiesta di mettere le telecamere di videosorveglianza nel parco Bronzini, dico che la terremo in considerazione. Idem il percorso ciclabile, da lui proposto, su Montarice alta".