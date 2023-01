"Riccetti voleva togliere l’incarico a Re già con il sindaco Montali"

"L’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, ha addossato le responsabilità della sua inettitudine al geometra Daniele Re. Ed era una morte annunciata, visto che già ai tempi del sindaco Montali provò a togliergli l’incarico". Lo afferma il gruppo Porto Recanati 21-26, formato dai consiglieri Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani, in merito alla vicenda che ha visto il cambio ai vertici del quinto settore comunale di Porto Recanati, ora guidato dall’ingegnere Roberto Defelici. "Quando una squadra va male si cambia l’allenatore, che sarebbe l’assessore Riccetti, e non il giocatore, cioè il dirigente Re – dice Porto Recanati 21-26 –. Qui, invece, è stato fatto il contrario. Le opere pubbliche rappresentano una disfatta: erano stati previsti otto milioni e di questi solo un milione sono poi stati realizzati. E’ la parte politica che decide, mentre quella tecnica si attiene alla scelta". Inoltre, Porto Recanati 21-26 ribatte pure all’assessore al Commercio, Stefania Stimilili, sul regolamento dell’occupazione del suolo pubblico: "La Stimilli ha dimostrato lacune e scarsa conoscenza del regolamento. Rovazzani, già nel 2009, da assessore, aveva invitato l’amministrazione a valutare possibilità di concedere ai commercianti di occupare spazi pubblici con dehors e tavoli tutto l’anno. Queste cose erano già note alla Stimilli, visto che lei ha fatto parte del gruppo civico Pac e proprio grazie a Rovazzani le fu consentito di sedere per la prima volta in Consiglio comunale. Il motivo per cui non è stato dato voto favorevole è dovuto al fatto che lo stesso assessore non ha saputo rispondere alle domande fatte da Porto Recanati 21-26".