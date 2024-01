Ricci e Corsi incontrano i medici di base

Incontro ieri mattina all’ospedale di comunità Santa Lucia di Recanati tra i vertici dell’Ast 3 di Macerata e alcuni medici di medicina generale del territorio, organizzato dal loro coordinatore Ilaria Pavoni. Presenti il Direttore Generale Marco Ricci, quario Daniela Corsi e il responsabile dei servizi socio-sanitari Giancarlo Cordani. Da quanto è trapelato, l’incontro serviva per iniziare una più proficua collaborazione con i medici di medicina generale che, oltre ad essere coinvolti nella riapertura del reparto delle cure intermedie, chiuso dal 2020 per il Covid, lo dovranno essere anche nella futura casa della salute, che dovrà sorgere in un’ala del vecchio ospedale. È stato chiesto loro, persino, la disponibilità a dare una mano per garantire la funzionalità del Punto di primo intervento che soffre da tempo di una grave carenza di medici, tanto che negli ultimi tempi è stata coinvolta anche la guardia medica. Secondo il giudizio di chi era presente all’incontro, il direttore generale Ricci ha dato la massima assicurazione che la struttura sanitaria di Recanati, consapevole che deve rimanere aperta, sarà rivalutata con il rafforzamento degli attuali servizi, così come anche tornare Lla piena occupazione dei posti-letto della Rsa di via XX settembre.