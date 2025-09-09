Ricci incontra gli elettori: il focus è la sanità

Nel cortile di palazzo Venieri Matteo Ricci, candidato per il centro sinistra alla presidenza della Regione, ha incontrato i cittadini insieme con il recanatese Andrea Marinelli, candidato al consiglio regionale, e a un parterre di ospiti tra cui Isabella Conti, assessora in Emilia-Romagna, Alessia Ciarrocchi, ricercatrice, Laura Pontoni, docente infanzia specializzata nel rapporto sanità e scuola, poi Marta Ruggeri, consigliere regionale uscente del Movimento 5 stelle. Ricci ha rivendicato il lavoro svolto sul programma: "Per la prima volta le forze democratiche, progressiste e civiche si presentano unite nelle Marche. Non è un’alleanza improvvisata, ma frutto di tre mesi di lavoro sui temi".

Il cuore del suo intervento è stato dedicato alla sanità, definita "il tema centrale della campagna elettorale". Ricci ha denunciato le liste d’attesa infinite, con "1.500 persone in attesa di un’operazione a Torrette", la mobilità passiva da "160 milioni l’anno verso altre regioni e i 150mila marchigiani che rinunciano a curarsi perché non trovano risposte nel pubblico e non possono permettersi il privato". Ha accusato la giunta uscente di "difendere il governo anche quando mancano le risorse" e ha chiesto che il finanziamento della sanità arrivi "al 7 per cento del Pil per assumere medici e infermieri".

Tra le priorità indicate anche la salute mentale ("siamo ultimi in Italia per investimenti, un adolescente su sette ha problemi psichici: servono psicologi nelle scuole e nei territori") e la digitalizzazione ("sul fascicolo sanitario elettronico siamo all’8 per cento, in Emilia-Romagna quasi al 100 per cento"). Ricci ha poi richiamato l’orgoglio marchigiano citando figure come Leopardi, Raffaello, Rossini, Montessori e padre Matteo Ricci: "Le Marche meritano di più, non possono scivolare nella mediocrità".

Infine, l’appello alla mobilitazione: "Rimettiamo al centro sanità pubblica, sociale, lavoro ed economia. Fino all’ultimo giorno, fino alla vittoria. Dal 29 settembre governeremo le Marche e ridaremo speranza ai marchigiani".