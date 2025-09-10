Ricci incontra i balneari e il comitato di Scossicci: "Con l’erosione perdiamo turisti e prospettive"

Il comitato Viva Scossicci e l’Associazione balneari Porto Recanati hanno incontrato Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. Hanno illustrato le conseguenze dell’erosione, che ha drasticamente ridotto la linea di spiaggia sul litorale portorecanatese e, in particolare, nella zona nord. "Vedere com’era Scossicci e confrontarlo con la situazione attuale fa impressione – ha dichiarato Ricci –. Il problema richiede attenzione e un impegno concreto delle istituzioni. Capisco la preoccupazione di chi vive e lavora in quest’area, perché l’erosione non è solo una questione ambientale, ma tocca direttamente il turismo e l’economia locale. È fondamentale iniziare un percorso che porti, passo dopo passo, alla messa in sicurezza dell’intero litorale. Se sarò eletto, questo sarà uno dei temi su cui mi impegnerò con serietà e continuità". Anna Maria Morsucci, presidentessa del comitato Viva Scossicci, ha sottolineato che "la perdita progressiva della costa sta avendo un impatto devastante sull’attrattività turistica, e ciò sta portando a un evidente stato di degrado. Scossicci non è più il luogo accogliente e vivace che tanti conoscevano, e il cambiamento rischia di diventare irreversibile se non si interviene in tempi rapidi". Deciso pure Diego Scalabroni, presidente dell’Associazione balneari Porto Recanati: "Ogni anno perdiamo metri di spiaggia e con essi perdiamo turisti, lavoro e prospettive per il futuro. Non possiamo permetterci di aspettare".