Ricci incontra i sindacati: "Passo positivo"

"Un passo positivo per avviare un primo confronto sulle priorità riguardanti la sanità del nostro territorio". È quanto affermano Cgil, Cisl e Uil provinciali, insieme alle rispettive categorie dei pensionati (Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp - Uil), dopo l’incontro di mercoledì scorso con la direzione dell’Ast di Macerata, presenti il direttore generale Marco Ricci (nella foto) e il direttore socio-sanitario Giancarlo Cordani. Nel corso dell’incontro, chiesto dalle organizzazioni sindacali, si è parlato delle progettualità in corso relative all’assistenza sanitaria territoriale, della gestione delle liste di attesa, di integrazione socio-sanitaria, dello stato di avanzamento dei lavori previsti dagli investimenti compresi nel Pnnr missione 6 e delle iniziative da poter costruire sui temi della prevenzione. "La direzione dell’Ast – sottolineano Cgil, Cisl e Uil – si è impegnata a rendere il confronto permanente, con la convocazione di tavoli periodici per discutere dei problemi e delle criticità raccolte, in una prospettiva di relazioni sindacali positive". "Ci auguriamo fortemente che le disponibilità raccolte non rimangano delle mere dichiarazioni di intenti, ma che possano portare all’effettiva realizzazione di risultati concreti, con l’unico obiettivo di tentare di risolvere i gravi problemi che attanagliano la nostra sanità. Per quanto ci riguarda, vogliamo rappresentare le pesanti criticità che i cittadini ci raccontano quotidianamente. Troppe persone rinunciano a curarsi perché non trovano risposte nella sanità pubblica, situazione che abbiamo più volte segnalato e su cui ci siamo più volte mobilitati. Il nostro auspicio è che l’avvio di questo tavolo di confronto periodico possa essere l’avvio di un confronto che porti a soluzioni condivise per migliorare la vita dei nostri cittadini".