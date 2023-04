Riccioni debutta come regista teatrale

di Lucia Gentili

Simone Riccioni sceglie il teatro Vaccaj di Tolentino per il suo debutto come regista teatrale. Il 13 maggio (alle 21.15) andrà in scena il suo primo spettacolo "Ma che problemi hai?", presentato ieri in conferenza dallo stesso Riccioni, con il sindaco Mauro Sclavi, il direttore Amat Gilberto Santini, il direttore di Banca Macerata Toni Guardiani e alcuni protagonisti. "Un’emozione tripla – ha detto Riccioni – perché stiamo lanciando attori partiti dalla nostra scuola: abbiamo tanti talenti nelle Marche a cui vogliamo dare visibilità. Poi torno a teatro come attore dopo quindici anni ed è anche un debutto nella regia teatrale. Sono tornato affinché altri ragazzi avessero le mie occasioni". Lui da tre anni dirige e gestisce la scuola di recitazione Cinemachepassione; dopo un casting a scuola, ha scelto gli undici (su ottanta) che saliranno sul palco. La produzione, firmata da Compagnia Amaranto, conta su un testo originale di Valentina Capecci (sceneggiatrice); la scenografia è di Giorgia Stella, i costumi di Marianna Fazzino (nonché moglie di Riccioni). I giovanissimi attori in scena sono Linda Campana, Enrico Verdicchio, Simone Messi, Elisabetta Lattanzi, Lorenzo Miccini, Celìa Borroni, Sofia Gigli, Genny Serra, Luca Bisto, Letizia Trivelli e Chiara Stacchiotti (in rappresentanza ieri c’erano Messi, Trivelli, Campana, Borroni). Compagnia della Rancia, Comune e Amat hanno accolto e sostenuto il progetto, che si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione dello spazio teatrale, dei talenti emergenti, e delle proposte dedicate a scuole e ragazzi (l’11 maggio inizierà l’allestimento, il 12 sarà prevista una matinée per le scuole del territorio con 250 studenti). "Uno spettacolo esilarante – dice Riccioni –, che termina con una pennellata di qualcosa di buono. Una storia di riflessione spassosa, divertente, che ha il desiderio di concentrarsi sul rapporto tra essere e rappresentazione dell’essere, sostanza e apparenza, in tempi moderni. Tutto nasce da una domanda: "Si può essere originali in questo mondo?". I personaggi si incontrano in una sala d’aspetto. "Simone porta sempre con sé una goccia di bene e il bene è contagioso", ha aggiunto Santini. "La fede ha a che fare con la bellezza", ha ribadito don Giacomo Pompei, invitato alla conferenza. La serata di Tolentino sarà un bel biglietto da visita, con l’intenzione di partire ad ottobre con una tournée. Biglietti (prezzo unico 15 euro, 12 euro loggione) su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito Amat da ieri e al botteghino del Vaccaj dall’11 maggio.