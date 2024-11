Ricerca del tartufo, l’evento Unesco a Villa Spada

Evento aperto al pubblico domani dalle 10 alle 12, a Villa Spada, nella Casa del custode in contrada San Marco Vecchio, sarà protagonista "La ricerca del tartufo – Patrimonio culturale immateriale Unesco", dedicato alle storie legate ai tartufi del territorio treiese. L’incontro, organizzato dal club per l’Unesco di Tolentino e Terre Maceratesi – sede operativa treiese, in collaborazione con il Comune e l’associazione Ev, offrirà uno sguardo affascinante su questa antica pratica. Interverranno Stefania Monteverde vicepresidentessa del club per l’Unesco, il sindaco Franco Capponi, Giuseppe Faustini, presidente del club per l’Unesco ed Enzo Catani, archeologo e direttore del Museo civico archeologico di Treia. Un appuntamento da non perdere, dedicato a tutti gli appassionati di cultura e territorio.