Ricerca di persona scomparsa. Un’esercitazione all’Abbadia

La simulazione di una ricerca di persona scomparsa si è svolta domenica all’Abbadia di Fiastra, organizzata dall’associazione Macerata soccorso, con la collaborazione della Protezione civile di Macerata e rivolta al volontariato della città. La simulazione è stata preimpostata con un messaggio di allerta inviato sabato dal centro operativo comunale dalla funzione 3 del volontariato, per un’eventuale partenza nella mattinata del giorno seguente. Tutto è stato ricreato per rispecchiare nel modo più verosimile gli scenari reali di intervento. Alle 7.40 di domenica è stato inviato il messaggio di pronta partenza e alle 8 l’unità di comando logistico dell’associazione Macerata soccorso era operativa nel piazzale autobus dell’Abbadia di Fiastra, luogo individuato per l’ammassamento dei soccorritori e il coordinamento delle ricerche. Alle 9 erano già arrivate le varie squadre equipaggiate con i dispositivi di sicurezza, alle quali sono state consegnate tramite mappa le aree da perlustrare per trovare la persona scomparsa, e tutte le informazioni utili. Le singole squadre erano in collegamento radio con l’Ucl di Macerata Soccorso. In totale hanno partecipato alla ricerca quattro squadre, compresa un’unità cinofila della Croce Rossa. Le operazioni si sono concluse verso le 13.30, quando il disperso è stato localizzato e poi trasferito, non senza difficoltà, al campo base.

I volontari partecipanti si sono poi salutati pranzando insieme nella sede sociale di Macerata Soccorso a Sforzacosta. Le associazioni che hanno partecipato a questa giornata sono state la Croce Rossa Italiana di Macerata, l’associazione C.B. Tigrotto e Macerata Soccorso. Un vivo ringraziamento da parte degli organizzatori alla Fondazione Giustiniani Bandini, che ha messo a disposizione gli spazi permettendo di svolgere questa simulazione nell riserva naturale, all’assessore alla Protezione civile del Comune di Macerata Paolo Renna presente per l’intera giornata, e alle forze dell’ordine.

re. ma.