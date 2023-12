Ricerca, didattica e scambi. La rete europea di Unimc

Unimc è alleata di altri sette atenei europei. Sta entrando nel vivo Erua, la "European Reform University Alliance", che lega l’Università di Macerata, unica nel territorio marchigiano, ad altre sette di Francia, Germania, Polonia, Spagna, Grecia, Bulgaria e Lituania. I rappresentanti degli atenei si sono incontrati a Las Palmas per stabilire i prossimi passi, che prevedono la creazione di un campus virtuale, rafforzamenti di didattica e ricerca e molti progetti di scambio. Il rettore John McCourt è soddisfatto: "Si apre un percorso ricco e promettente per l’Università di Macerata. Questa forte rete di relazioni europee offrirà opportunità importanti a tutta la comunità del nostro ateneo, consentendoci di rafforzare il nostro operato anche per rafforzare l’importantissimo lavoro della terza missione, con un impatto incisivo sul territorio".

Hanno preso parte alla rappresentanza maceratese anche le delegate per la progettazione europea Jessica Piccinini e alle relazioni internazionali Benedetta Barbisan: "Con il finanziamento alle Università europee come Erua – spiega quest’ultima –, la commissione europea intende rivoluzionare lo scenario dell’alta formazione in tutto il continente. I progetti di queste alleanze non sono ordinari progetti scientifici o didattici, ma si caratterizzano per la loro elevata portata trasformativa. Per il nostro ateneo, che è capofila insieme all’Università di Parigi 8, la sfida è concorrere con le altre sette per costruire una vera alleanza".

l. f.