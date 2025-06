Ricerca e innovazione. Il sindaco in visita nella sede della Maenne

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha visitato la sede di Maenne, azienda civitanovese che da anni si distingue per ricerca e sviluppo di tecnologie dedicate al benessere e alla qualità della vita dei pazienti affetti da fibromialgia e da altre sindromi dolorose croniche. Durante l’incontro sono stati illustrati al primo cittadino i risultati del recente studio pilota che ha verificato gli effetti positivi del sistema di stimolazione multisensoriale Maenne su un gruppo di pazienti fibromialgici, restituendo risultati incoraggianti, con un miglioramento documentato della qualità della vita e della gestione del dolore nei soggetti trattati.

"Siamo orgogliosi di avere nel nostro territorio una realtà come Maenne — ha detto Ciarapica — un’azienda che unisce competenza, innovazione e sensibilità sociale, ponendo al centro del proprio operato il benessere delle persone. Un’azienda che investe nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative dedicate alle persone che convivono con patologie complesse. Realtà come questa meritano attenzione e sostegno, perché dimostrano come anche dal nostro territorio possano nascere progetti capaci di offrire nuove prospettive a livello nazionale".