Ricerca musicologica, nasce il centro nazionale diretto da Caporaletti

È stato istituito all’Università il primo "Centro nazionale interuniversitario per la ricerca musicologica" che vede consorziati i Conservatori di Fermo e Pescara. Diretto da Vincenzo Caporaletti (nella foto), professore di musicologia generale di Unimc, si tratta di un progetto ambizioso che fa perno sulla collaborazione scientifica nell’ambito degli studi musicali tra un’istituzione universitaria e due istituti di alta formazione artistico musicale. Fanno parte del Consiglio scientifico Nicola Verzina, musicologo e storico della musica, direttore del Conservatorio Pergolesi, e Paolo Rosato, compositore musicologo, docente in poesia per musica e drammaturgia al Conservatorio "Luisa D’Annunzio" di Pescara. "Tra le linee di ricerca del Centro – spiega Caporaletti – accanto alle metodologie della tradizione musicologica, vi sarà anche la artistic research, lo studio performativamente orientato".